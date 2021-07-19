В Брянской области ожидают грозы и сильный ветер 20 июля

20 июля в Брянской области ожидают грозы и порывистый ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области днем 20 июля ожидают грозы и сильный ветер до 15-20 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. По прогнозу гидрометцентра, на территории области будет переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +17ºC, а днем поднимется до +30ºC.

– В результате таких погодных условий возрастает вероятность возникновения ЧС, связанных с обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев, повреждением кровли зданий, – говорят в ведомстве.

МЧС предупреждает жителей о правилах безопасности при грозе и сильном ветре, и просит граждан при возможности остаться дома.

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