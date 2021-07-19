В Брянской области в 2021 году отремонтируют 40 переездов

В Брянской области за прошедшие шесть месяцев этого года по вине водителей произошло два столкновения с поездами. В результате пострадали пять человек. Основная причина ДТП – нарушение водителями правил дорожного движения, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций филиала МЖД.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий в Брянском регионе МЖД в 2021 году планируют отремонтировать больше 40 переездов. При этом заменят заградительные устройства, резинокордовое покрытие, устройства безопасности, а также асфальт. Уже отремонтировали 10 переездов.

Также железнодорожники совместно с автоинспекторами проведут совместные рейды.

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