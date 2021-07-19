В Брянской области от коронавируса за сутки умерли еще 9 человек

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 688 жителей, сообщают в оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирус подтвердили у 308 пациентов. Справились с заболеванием 255 человек. Медики провели 1097 исследований на инфекцию.

Всего с начала пандемии ковид-19 диагностировали у 50627 человек. Среди них 78 иногородних. Выздоровели 46058 брянцев. В медицинских лабораториях сделали в общем 650156 ПРЦ-тестов.

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