Брянсцев предупредили о грозе, граде и сильном ветре

Жителей Брянской области предупредили о грозе, граде и сильном ветре в понедельник, 19 июля. Местами будет туман. Днем пройдет кратковременный дождь. Порывы ветра при грозе могут составлять 15-17 метров в секунду.

Из-за непогоды могут случится нарушения в работе энергоснабжения, вероятны падения ветхих деревьев и легких конструкций, затопление участков дорог, приусадебных участков. Поэтому не стоит парковать машины под деревьями. Автомобилистов просят в ливень соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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