В ДТП в Клинцах пострадал 13-летний велосипедист

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП в брянском городе Клинцы пострадал 13-летний велосипедист. Авария случилась в начале шестого вечера в субботу, 17 июля, на улице Мира, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Мальчик на велосипеде выезжал со двора и начал переезжать дорогу. 58-летний водитель "Ниссан Икс Трэйл" двигался со стороны улицы Ворошилова в сторону улицы Рябка. И сбил юного велосипедиста.

Школьник получил ушиб грудной клетки, перелом свода черепа, ушиб мозга, ссадины. Пострадавшего госпитализировали.

В Госавтоинспекции просят родителей при покупке велосипеда, самоката или мопеда научить детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге.

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