В Брянске на проспекте Ленина установят памятную доску писателю Николаю Патову

В Брянске установят мемориальную доску писателю Николаю Патову. Она появится на доме №24 на проспекте Ленина. Здесь жил и работал писатель, журналист и переводчик финских сказок после переезда в Брянск.

С инициативой установить доску выступили председатель и члены Брянской областной писательской организации Союза писателей России, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Николай Патов родился в 1910 году в Кировской области. Прошел советско-финскую и Великую Отечественную войны. Участвовал в Сталинградской битве. Сначала возглавлял батальон, потом штаб полка. С конца 1943 года - военный журналист.

После войны Николай Иванович был ответственным редактором, а затем и главным редактором Брянского областного радиовещания. Написал больше 30 книг для детей и взрослых. Скоропостижно скончался на на 48-м году жизни в 1958 году.

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