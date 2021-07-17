В брянском Хотылеве студенты расчищают усадебный парк

С расчищенной смотровой площадки открывается красивый вид на Десну.

В брянском селе Хотылево студенты и преподаватели Брянского госуниверситета расчищают усадебный парк. Они уже освободили от поросли и травы площадку с левой стороны от входных ворот.

После урагана в парке повалило несколько старых деревьев. Одно из них упало на лестницу, ведущую к реке. Ствол распилили, проход освободили.

Руководит работами профессор БГУ, доктор исторических наук Александр Дубровский.

- Шесть лет назад Александр Михайлович организовал выпускников истфака, - пишет Денис Иванченко в соцсетях. - Мы пригнали автокран и другую технику, собрали все гранитные элементы лестницы (ступени, блоки), которые были разбросаны по территории и смонтировали все на свои места. Капитальное восстановление требует проекта и значительных затрат. Спасибо профессору Дубровскому за сохранение исторического наследия Брянской области.

11 сентября в Хотылеве проведут Тенешевский фестиваль.

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