ВТБ Капитал признан лучшим инвестбанком на рынке долгового капитала

Фото: ВТБ.

По итогам первого полугодия 2021 года ВТБ Капитал занял первые строчки в рэнкингах организаторов размещений из России как на локальном, так и международном рынках, следует из отчётов агентств Dealogic, Refinitiv и Bloomberg.

По данным Refinitiv, ВТБ Капитал занял первое место среди организаторов размещений на долговом рынке России и провел транзакций на более чем $8,5 млрд.

Dealogic назвал ВТБ Капитал лучшим среди организаторов размещений на локальном долговом рынке, на рынках СНГ и Восточной Европы. Общий объем сделок инвестбанка среди всех игроков, работающих в России, агентство оценило в более чем $8,6 млрд, что составило 38% всего рынка. Лидерство ВТБ Капитал среди организаторов размещений на долговом рынке России и СНГ также отмечено агентством Bloomberg.

Mergermarket отметил ВТБ Капитал как лидера среди консультантов по объему совершенных M&A сделок на рынке России (6 сделок на $2,8 млрд).

«Уже много лет мы сохраняем лидерские позиции в международных рэнкингах, демонстрируя стабильно отменное качество и профессионализм в работе. Первая половина этого года не стала исключением. Мы видим, что мировые рынки постепенно оживают на фоне ослабления коронавирусных ограничений. ВТБ Капитал выступил организатором большого количества размещений, многие из которых были более сложными или новыми продуктами. В частности, мы организовали размещение «зелёных» еврооблигаций РЖД и первый выпуск «зелёных» облигаций Москвы. Мы также наблюдаем высокую активность на рынках акционерного капитала. Радует, что наш рынок начал обогащаться совершенно новыми инвестиционными возможностями и идеями, такой активности мы не наблюдали очень давно. Не стоит на месте и M&A рынок – в нескольких секторах экономики продолжается консолидация, многие корпорации меняют стратегию на фоне более требовательного отношения к ESG тематике. Вторая половина года обещает быть очень насыщенной», – заявил Александр Пухаев, руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал.

Лицензия №1000.