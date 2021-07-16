Вернем способность слышать и понимать речь

Фото: МастерСлух.

МастерСлух - сеть специализированных медицинских центров сурдологии, реабилитации и коррекции слуха.

Обследуем взрослых и детей с первого года жизни. Рекомендуем слуховые аппараты только по назначению врача.

Проверим слух на всех уровнях восприятия: от наружного уха до коры головного мозга. Не просто выдадим результат, а расскажем понятными словами, что с происходит и чем можем помочь.

Проведем консультации при помощи опытных врачей-сурдологов, прием ведут врачи из г. Москва Прошин Антон Юрьевич, Морозова Зинаида Николаевна.

Прием ведется по предварительной записи по телефонам:

+7 (4832) 66-40-40

+7 (915) 535-07-65

Наш адрес: Брянск, Пятницкий тупик, д. 5

сайт https://mastersluh.ru/

ООО "МастерСлух" лизензия №ЛО-32-01-001749

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