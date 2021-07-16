В Брянске 16 июля перестали ходить маршрутки № 10, 28, 38 и 47

В Брянске с пятницы, 16 июля, перестали ходить маршрутки №№10, 28, 38 и 47. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с пятницы, 16 июля, перестали ходить маршрутки №№10, 28, 38 и 47. Маршрут № 10 «переулок Пилотов - Юрфак БГУ» заменят на маршрутное такси № 35, автобус № 5, троллейбус № 14. Маршрутку № 28 «Фосфоритный завод - Юрфак БГУ» - на автобус № 37, маршрут № 38 «Микрорайон Вокзальный - бульвар Щорса» - на автобус № 11, маршрут № 47 «Поликлиника БАЗ - завод Литий» - на автобус № 31. Об этом раньше сообщали в пресс-службе Брянской городской администрации.

В следующем году в Брянске планируют сократить количество маршруток № 3 «Переулок 7 ноября - бульвар Щорса», №50 «остановка Универсам - поселок Чайковичи» и №59 «Чайковичи - улица Молокова».

Кроме того, в Брянске до 2025 года собираются убрать маршруты № 31Д, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 59, 65, 69, 76, 99.

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