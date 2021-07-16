В Брянске сообщили о дефиците вакцины «КовиВак»

В Брянске ощутили нехватку вакцины от коронавируса «КовиВак». Привиться ею не могут сотни желающих. Есть в их числе и читатели «Комсомолки».

Яркий пример – Сергей из Брянска. Он работает на одном из предприятий города. Недавно ему выдали предписание привиться. Противиться не стал. Изучив информацию о имеющихся вакцинах от коронавируса, выбор сделал в пользу «КовиВака». Оформил соответствующую заявку. Однако при общей вакцинации этого препарата не оказалось. В итоге брянец предпринял еще одну попытку – записался на вакцинацию через «Госуслуги». Однако и при второй попытке привиться «КовиВака» не было.

«Работодатель требует принять решение о вакцинации, а я не могу этого сделать, потому что хочу вакцинироваться «КовиВаком»», – пожаловался изданию «Брянские новости» Сергей.

С подобной проблемой столкнулась жительница Навли Анастасия. Ее дочь учится в одном из вузов Москвы. И для очной формы обучения той потребовалась прививка от коронавируса.

– Сделали выбор в пользу «КовиВака», – рассказывает «КП» читательница. – У нас в Навле этой вакцины нет, потому попробовали достать препарат в областном центре. Обзвонила несколько поликлиник. В итоге дочь записали на вакцинацию в четвертую городскую. Правда, она 1566-я в очереди. Будем ждать…

В конце мая в Брянской области ввели обязательную вакцинацию от ковида. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова. В итоге спрос на препараты от инфекции вырос. Так, на 16 июля в регионе привились уже больше 252 тысяч человек.

Большинству брянцев колют «Спутник V», разработанный НИЦ имени Николая Гамалеи. Этот препарат практически всегда есть в наличии в поликлиниках и мобильных пунктах. Значительно реже завозят «ЭпиВакКорону» и «КовиВак». Это детища ГНЦ «Вектор» и центра РАН имени Михаила Чумакова соответственно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».