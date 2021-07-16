В Брянске в Пролетарском сквере на аллеях уложили тротуарную плитку

В Бежицком районе Брянска в Пролетарском сквере подрядчик завершает укладку тротуарной плитки на центральных аллеях. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска в Пролетарском сквере подрядчик завершает укладку тротуарной плитки на центральных аллеях. Параллельно оборудуют пешеходную дорожку вдоль улицы Брянской Пролетарской дивизии. На ней уложат 115 квадратных метров тротуарной плитки. Таким образом, в общей сложности ее площадь составит 2 тысячи 700 квадратных метров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ремонт этой общественной территории выходит на «финишную прямую». Полностью смонтировали освещение, проверили его работоспособность. Осталось озеленить объект. На следующей неделе сюда привезут растения — туи, кизильник, спирею, всего около 500 штук. Посеют газонную траву. Фонтан готов на 95 процентов. На днях его подключат к водопроводу, смонтируют насадки и светильники. Завершают облицовку гранитом верхней части гидросооружения.

После этого установят 12 скамеек и урн. Работы на объекте идут по графику. Всего площадь благоустройства в Пролетарском сквере превысит 16,5 тысячи квадратных метров. На капитальный ремонт из консолидированного бюджета выделили около 31,5 миллиона рублей. После сдачи в эксплуатацию Пролетарский сквер будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика.

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