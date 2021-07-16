Фото: ООО «РА «ТЕРРА».

ООО «РА «ТЕРРА» предлагает свои услуги по изготовлению и размещению предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, по дополнительным выборам депутатов Брянской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, которые состоятся в Единый деньголосования 19 сентября 2021 года.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных

печатных агитационных материалов при проведении избирательной кампании по выборам

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого

созыва, по дополнительным выборам депутатов Брянской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, которые состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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ООО «РА «Терра»,

ИНН 3250056890, г. Брянск, ул. Дуки, 65, офис 105/2; (4832) 304-002; 8-953-283-43-05terra-

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