В Брянскую область поступило еще 6300 доз вакцины «Спутник V»

В Брянскую область поступило еще 6 тысяч 300 доз вакцины «Спутник V». Их внесли в сиистему «Честный знак». В ближайшее время вакцину доставят в прививочные пункты региона согласно заявкам от медицинских учреждений, сообщают в оперативном штабе 16 июля.

Напомним, прививку от коронавируса в области по данным на 16 июля уже сделали 252 тысяч 315 человек. Брянская область находится на 32-м месте общероссийского рейтинга по численности привитых от ковида. Ежедневно здесь вакцинируют в среднем по 8664 человека – или 0,73 процента населения. При сохранении таких темпов для вакцинации 50 процентов жителей потребуется 37 дней.

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