В брянском Локте расписали фасад манежа на конезаводе

Фото: vk/com, сообщество "Локоть-инфо".
В брянском поселке Локоть расписали фасад манежа на местном конезаводе. О завершении работ сообщили участники проекта в соцсетях в четверг, 15 июля.
Работы выполнили художники из Тулы. Они приехали в Локоть во второй раз – для размещения надписи на оставшемся свободном месте вверху стены.
«Теперь фасад полностью оформлен. Огромное спасибо за проделанную работу художнику», - написали местные жители.
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