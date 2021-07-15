В брянском Локте расписали фасад манежа на конезаводе

Фото: vk/com, сообщество "Локоть-инфо".

В брянском поселке Локоть расписали фасад манежа на местном конезаводе. О завершении работ сообщили участники проекта в соцсетях в четверг, 15 июля.

Работы выполнили художники из Тулы. Они приехали в Локоть во второй раз – для размещения надписи на оставшемся свободном месте вверху стены.

«Теперь фасад полностью оформлен. Огромное спасибо за проделанную работу художнику», - написали местные жители.

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