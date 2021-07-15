В реке Снежеть в Брянске утонул 71-летний пенсионер

В Брянске из реки Снежеть достали тело 71-летнего пенсионера. Случай произошел в Володарском районе, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Об утонувшем мужчине доложили в оперативную дежурную смену ЦУКС в восемь часов вечера 14 июля.

- Тело 71-летнего погибшего доставили из реки водолазы спасательной станции на водах в 08.30 в четверг, 15 июля, - уточняют в надзорном ведомстве.

Обстоятельства и причину гибели устанавливают эксперты.

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