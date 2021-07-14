27-летний житель Жуковки зарезал знакомую

27-летнего жителя брянского города Жуковка задержали по подозрению в убийстве.

По версии следствия, ночью 11 июля пьяный брянец был в гостях у своей подруги. Они поссорились. Мужчина несколько раз ударил приятельницу ножом в шею. Потерпевшая умерла на месте преступления.

- По ходатайству органа следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - С учетом собранных следователями на первоначальном этапе расследования доказательств подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».