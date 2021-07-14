В Брянской области от коронавиурса скончались еще семь пациентов

В Брянской области от коронавируса скончались еще семь человек за прошедшие сутки. Общее число умерших на 14 июля составляет 647 человек, сообщают в оперативном штабе.

За сукти коронавирус подтвердили у 326 человек. Общее число забоелвших составляет 49057. Выздоровели за то же время - 256 пациентов. Всего с инфекцией справились 44695 брянцев.

Медработники выполнили 2267 тестов на короанвиурс. Общее количество исследований превысило 638 тысяч.

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