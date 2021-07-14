В планах - построить на перекрестке автомобильное кольцо. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске отремонтировали разбитый участок улицы Горбатова. Он находится в районе перекрестка с бывшей взлетной полосой старого аэродрома, а теперь - улицей Войстроченко, которая еще не построена. На дороге наконец положили асфальт.

Недолделанный участок улицы появился после того, как к 1 сентября в срочном порядке построили дорогу у новой школы №71 летом прошлого года. Ее протянули с улицы Советской. А вот соединить два участка улицы Горбатова не удосужились.

С тех пор водители несколько месяцев ездили по ямам и выбоинам. По этому маршруту даже ходит общественный транспорт - маршрутка №43. На проблему обратил внимание губернатор на выездом совещании. Но после этого асфальта так и не появилось - дорогу немного укрепили крошкой. Хватило такого ремонта ненадолго.

По планам на перекрестке должно появиться автомобильное кольцо. Но его будут строить в рамках ремонта улицы Войстроченко.

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