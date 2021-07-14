Брянские полицейские изъяли 210 литров спирта и 470 литров готового алкоголя

В Брянской области полицейские изъяли из незаконного оборота 210 литров спирта и 470 литров готового алкоголя. В регионе подвели итоги профилактического мероприятия "Алкоголь", сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Сотрудники полиции проверили 620 оптовых и розничных магазинов, где продают спиртное. Выявили 52 нарушения, связанных с розничной продажей алкоголя и самогоноварением. Полицейские завели четыре уголовных дела.

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