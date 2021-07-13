Два сотрудника брянского УФСИН попались на взятке и мошенничестве

Два сотрудника регионального УФСИН попались на коррупционных преступлениях в январе-июне этого года. Это получение взятки и мошенничество при получении выплат, сообщают в пресс-службе ведомства.

В УФСИН России по Брянской области подвели итоги работы отдела собственной безопасности за полугодие. Всего в отчетный период следователи завели четыре уголовных дела.

- В двух случаях под уголовное преследование попадали сотрудники уголовно-исправительной системы, - уточняют в региональном управлении. - Также в даче взятки должностному лицу уличили одного осужденного. Еще одно уголовное дело возбудили по факту причинения ущерба УФСИН при выполнении строительных работ.

Кроме того, в четырех случаях вносились предостережения о недопустимости действий – создавались условия для совершения правонарушений, либо сотрудники ведомства вели себя неподобающим образом.

Всего за шесть месяцев отдел собственной безопасности УФСИН рассмотрел 20 обращений. В одном случае последовала служебная проверка.

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