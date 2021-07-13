Приемку дорог-2021 в Брянске начали с улицы Володарского

Приемку дорог в этом году в Брянске начали во вторник, 13 июля. Ее первым объектом стала улица Володарского, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Капремонт завершили на участке от улицы Клары Цеткин до переулка Волгоградского. В приемке объекта участвовали представители городского управления ЖКХ, местной райадминистрации, ГИБДД, управления автомобильных дорог региона, руководитель компании-подрядчика.

Благоустраивать объект начали весной. Так, на пустыре создали новую двухполосную дорогу с широким тротуаром. Для этого уложили около восьми тысяч «квадратов» асфальта, установили больше двух километров бордюрного и тротуарного камня. Кстати, тротуары обустраивали двумя способами: в асфальтовом и плиточном покрытии. Также на участке нанесли разметку, установили дорожные знаки и 14 фонарей, кронировали деревья. Еще один фронт работ – парковка у местного многофункционального центра обслуживания населения.

– Вместе с подрядчиком мэрия демонтировала на ремонтируемой улице гаражи, – рассказывают в пресс-службе горадминистрации. – Те стояли вдоль дороги без правоустанавливающих документов.

Ремонт улицы Володарского в одноименной районе областного центра обошелся в 15,5 миллиона рублей. Подрядчик выполнил работы в срок. Остается лишь убрать за собой строительный мусор и устранить мелкие недостатки.

Всего в 2021-м в Брянске капитально отремонтируют 28 дорог. Каждая будет находиться на пятилетней гарантии.

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