На сегодняшний день качество зерна – это один из важнейших вопросов сельскохозяйственного производства. Являясь основным источником растительного белка, минеральных солей и углеводов, зерно по праву занимает важное место в хозяйственной деятельности людей. Зерновые культуры дают основной продукт питания человека (крупу), сырье для многих отраслей промышленности и корма для животных.

ФГБУ «Брянская МВЛ» проводит исследования зерна и продуктов его переработки по показателям качества и безопасности. Среди них испытания по обнаружению ГМО растительного происхождения, микотоксинов, пестицидов, токсичных элементов, сорных примесей и вредителей хлебных запасов.

С января по июнь 2021 года на базе учреждения проведено около 6 тысяч испытаний зерна, продуктов его переработки и кормов, что практически вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В результате проведенных исследований было установлено, что 49 образцов не соответствуют требованиям нормативных документов по таким показателям качества, как «зараженность вредителями» и «крупность».

С целью обнаружения ГМО растительного происхождения за 6 месяцев 2021 года учреждением проведено более 100 исследований зерна и продуктов его переработки. Материал, являющийся производным ГМО, не обнаружен.

За этот же период специалистами Брянской межобластной ветеринарной лаборатории выдано 67 сертификатов качества зерна и (или) продуктов его переработки на общий объем продукции 4,25 тыс. тонн.