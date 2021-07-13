В Советском районе Брянска 15 июля ограничат воду

Воду ограничат из-за проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Брянска 15 июля в нескольких жилых домах и нежилых помещениях отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Воды не будет с 10.00 до 15.00 по проспекту Станке Димитрова 2, 2–б, 4, 6, 8, 10, 12, на улице Докучаева № 9, 11, 13, 15, 17 и проезду 1-му Станке Димитрова, 1, 1–а.

Воду ограничат из-за проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.

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