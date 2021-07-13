В брянском Климове из уличного загона сбежали черепахи

Две черепахи сбежали из уличного загона в брянском городе Климово. О происшествии сообщили в соцсетях владельцы пресмыкающихся.

ЧП произошло на улице Заречной в понедельник, 12 июля.

«Черепахи преодолевают огромные расстояния и могут быть уже очень далеко! Могли выползти на дорогу, и, может быть, кто-то подобрал! Может быть, чьи-то дети нашли и принесли домой. Среднеазиатские черепахи занесены в Красную книгу, это охраняемый и, к сожалению, исчезающий вид!», - написала в соцсетях жительница Климова Елена.

Женщина уточнила, что создала у себя во дворе мини-приют для черепах. Она сотрудничает с подобным Питерским учреждением:

«Мы делаем все возможное, что бы сохранить этот вид. Умоляю, верните если нашли! Это не детская игрушка, а холоднокровная, не контактная рептилия, и быстро наскучит вашим детям! Черепахи нуждаются в особых дорогостоящих условиях - не губите!».

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях.

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