В Брянске мужчина пригрозил соседке взорвать квартиру

Квартиру мужчины осмотрели полицейские, но взрывчатых веществ не нашли. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Володарском районе Брянска местный житель пригрозил из-за ремонта взорвать квартиру соседки. Инцидент случился 11 июля в доме на улице Димитрова.

59-летний сосед пожаловался на сильный шум в ремонтируемой соседской квартире. В ссоре он пригрозил взорвать квартиру соседки, если шум не прекратится. Женщина восприняла угрозу всерьез и позвонила по единому номеру спасения.

Квартиру мужчины осмотрели полицейские, но взрывчатых веществ не нашли.

- По факту бытового конфликта проводят проверку, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Своими неосмотрительными действиями мужчина подверг себя риску уголовного преследования. Ведь его слова могут быть трактованы как угроза убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью или заведомо ложным сообщением об акте терроризма.

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