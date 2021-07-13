Брянского предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей за экологические нарушения

В Суражском районе на 30 тысяч рублей оштрафовали предпринимателя, занимающегося переработкой древесины, за сжигание отходов на открытом воздухе, без специальных установок.

Этим он нарушил Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Его наказали по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

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