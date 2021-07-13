В Брянске ночью задержали пьяного мотоциклиста

В Брянске на улице Суворова в два часа ночи автоинспекторы задержали пьяного водителя мотоцикла. 40-летний мужчина ехал без шлема, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Полицейские потребовали его остановиться. При попытке затормозить мужчина не справился с управлением и опрокинулся на мотоцикле на проезжую часть дороги. Он объяснил, что не знал, как пользоваться тормозами, поскольку управляет мототранспортным средством впервые.

- От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель мотоцикла «Кросс Мотолэнд» отказался, - говорят в областной Госавтоинспекции. - На мотоциклиста составили несколько протоколов. Решение примет суд.

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