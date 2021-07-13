По дорогам Брянской области пройдут воинские колонны

По автодорогам Брянской области с 12 по 30 июля пройдут колонны ведомственной автобронетехники. Фото: пресс-служба Управлении Росгвардии по Брянской области.

По автодорогам Брянской области с 12 по 30 июля пройдут колонны ведомственной автобронетехники. В это время Росгвардия проведет масштабные учение «Заслон-2021». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме Брянского региона, военная техники проследует по дорогам Московской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

- Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники, - предупреждают в Управлении Росгвардии по Брянской области.

Крупномасштабные оперативно-стратегические учения «Заслон-2021» под руководством директора генерала армии Виктора Золотова пройдут в два этапа. Их проведут в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

На первом этапе передислоцируют подразделения войск и создадут их группировки в районах выполнения служебно-боевых задач. На втором этапе отработают практические действия в соответствии с замыслом учения.

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