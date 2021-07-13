В Дятьковском районе водитель иномарки насмерть сбил пассажирку

Пьяный 40-лентий водитель автомобиля «Ниссан» без прав при движении задним ходом допустил наезд на 37-летнюю женщину. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Дятьковском районе пьяный водитель легковушки наехал на пассажирку своего автомобиля. Женщина скончалось на месте, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. ДТП произошло 11 июля около 20.55 в поселке Ивот на улице Комарова.

Пьяный 40-лентий водитель автомобиля «Ниссан» без прав при движении задним ходом допустил наезд на 37-летнюю женщину-пешехода. Она была пассажиром указанного автомобиля. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, управлял не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем, имевшим технические неисправности, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

- Оказалось, погибшая вместе с ним отдыхала на озере с распитием спиртных напитков, - говорят в областной Госавтоинспекции. - После того, как они подвезли ее к дому, женщина вышла из автомобиля и по непонятным причинам оказалась под колесами отъезжающего назад транспортного средства. Помимо взрослых в автомобиле в нарушение установленных правил перевозилась 10-летняя дочь погибшей.

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