19-летний брянец пострадал после поездки стоя на капоте машины

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Навлинском районе 19-летний молодой человек пострадал после поездки стоя на капоте машины. ДТП случилось около одиннадцати часов вечера 10 июля на 14-м километре дороги Украина - Гаврилково, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

19-летний водитель ВАЗ-21074 ехал со стороны Синезерок в сторону села Ревны. Он перевозил 19-летнего пассажира на капоте машины. Парень не удержался и упал.

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, ушибы рук и ног. Его госпиатлизировали. Пассажир был пьяным.

Водителя оштрафовали за неправильную перевозку пассажира.

- Со слов водителя он совершил административное правонарушение по просьбе своего друга, который захотел прокатиться на капоте стоя, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Данный факт вызывает вопрос в адекватности поведения как водителя автомобиля так и его пассажира.

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