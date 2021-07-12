В Почепском районе в ДТП с фурой погиб водитель иномарки

На момент ДТП водитель иномарки не был пристегнут ремнем безопасности. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Почепском районе в ДТП при столкновении легкового автомобиля с фурой погиб один человек. Автоавария произошла 11 июля около 03.45 на 69 километре автодороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия.

40-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» ехал со стороны Новозыбкова в сторону Брянска. Он выскочил на полосу встречного движения и касательно столкнулся с двигавшимся во встречном направлении со стороны Брянска в сторону Новозыбкова с болшегрузом «Скания» с полуприцепом.

После столкновения иномарка съехала в кювет. В ДТП погиб водитель автомобиля «Ссанг Йонг».

- На момент ДТП водитель иномарки не был пристегнут ремнем безопасности, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Есть основания полагать ,что мужчина за рулем «Ссанг Йонг» был в состоянии опьянения. С этой целью у погибшего произведен забор крови.

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