В Брянской области ограничительные меры по коронавирусу продлили до 29 июля

В Брянской области ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, продлили до 29 июля. Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба в понедельник, 12 июля.

Несовершеннолетним по-прежнему не разрешают находиться в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров, комплексов, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей. До этого запрет вводили до 15 июля.

В Брянской области за сутки коронавирус выявили у 328 человек. Выздоровели 114 брянцев, Умерли еще 11 человек. Медработники выполнили 991 ПРЦ-тест.

Всего в регионе коронавирус подтвердили у 48406 человек. Выздоровели 44324 брянца. Умерли 634 пациента. Общее число исследований на коноавирус - 636536.

Прививку от коронавируса сделали больше 229 тысяч жителей области. В воскресенье, 11 июля, завезли 51000 дозвакцины «Спутник V» и 780 доз вакцины «КовиВак».

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