В соцсетях ищут актеров для съемок в фильме Ларисы Садиловой «Огород»

Лариса Садилова – известный брянский режиссер, один из главных фильмов которой стал «Однажды в Трубчевске». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В соцсетях ищут актеров для съемок в массовых сценах в фильме Ларисы Садиловой «Огород». Съемки пройдут с 13 по 15 июля в Овстуге.

Фильм повествует об истории трех женщин. Каждая героиня мечтает о достойной жизни. Главные роли исполнят: народная артистка России Валентина Теличкина, Заслуженная артистка РСФСР Елена Санаева, Юрий Кутафин и Мария Семенова, которая уже снималась в фильме Садиловой «Однажды в Трубчевске».

Зимние съемки картины уже прошли в Брянске. Недавно местом съемок стал Курск – родной город героя картины. Брянские сцены будут снимать до конца июля. Большая часть костюмов для актеров приобрели на территории региона.

Работа над съемками картины будет продолжаться ориентировочно до февраля-марта.

Лариса Садилова – известный брянский режиссер, один из главных фильмов которой стал «Однажды в Трубчевске». Также среди работ режиссера картины «Требуется няня» и «С днем рождения!»

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».