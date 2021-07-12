В Брянске оборудуют творческую площадку «Соловьи Арт»

На новой площадке будут проводить музыкальные, литературные и другие культурные мероприятия. Фото: Брянский молодежный центр.

В Брянске на Кургане Бессмертия волонтеры обустраивают творческую площадку «Соловьи Арт». Здесь оборудуют новую сцену, а также ряд артобъектов, сообщают в Брянском молодежном центре. На новой площадке будут проводить музыкальные, литературные и другие культурные мероприятия.

- Проект рассчитан на молодежь 14-35 лет, увлекающуюся музыкой, живописью, фотографией, литературой, хендмейдом и другими видами творчества, - рассказал координатор проекта Михаил Бычков. - Это позволит реализовать себя и присоединиться к культурной жизни города, а также найти единомышленников.

Организаторы «Соловьи Арт» уже в июне провели фотовыставку и провели несколько музыкальных выступлений.

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