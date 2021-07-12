«От Абхазии до Камчатки»: в Брянске широко развернулась ярмарка фермерских деликатесов со всей России и СНГ

Фото: "Фермерские деликатесы".

Попробовать можно абсолютно всё, что представлено на торговых рядах

Такое аппетитное событие в Брянске уже не первый раз! До 18 июля жители Брянской области смогут увидеть и попробовать уникальные фермерские продукты в ТРЦ «Родина», фермеры говорят: «Привезли, как обычно, всего очень много, всем готовы щедро угощать!»

Такие продукты невозможно найти в обычном магазине. Всё богатство натуральных экологически чистых фермерских даров со всей России и СНГ будет доступно каждому! Больше не нужно ждать поездки в Абхазию, чтобы привезти оттуда легендарные специи и аджику, или мечтать о путешествии в Адыгею, чтобы вдоволь наесться местными сырами. Всё это можно попробовать на 4-м этаже в ТРЦ «Родина»

Думаем, не нужно объяснять, что национальные продукты — то, чем славятся и гордятся производители из разных регионов нашей огромной страны. Гостям ярмарки повезло — все товары можно продегустировать прежде, чем купить. Да и вообще, посещение ярмарки «От Абхазии до Камчатки» можно превратить в настоящее удовольствие для своей семьи — будет красиво, вкусно и очень интересно! Хорошее настроение и море вкусных продуктов — что еще нужно для приятного досуга?

На торговых рядах представлены сыры из Адыгеи, мягкие и твердые, молодые и шестилетней выдержки. Кубанское растительное и сливочное масло. Морепродукты и рыбные деликатесы, копченая и слабосоленая рыба.

Гурманы оценят мясные деликатесы и домашнюю дичь Кубани! Это и ароматные колбасы, и рулеты из телятины с орехами, копченые на ольхе, и кабан в гранатовом соке, и конина в маринаде, и заяц-фазан, и классическая бастурма, и оленина, и легендарный хамон.

От ароматов пряных специй закружиться голова, бочковая жгучая аджики не оставит равнодушным никого. Куркума, корица, кориандр… Разнообразие специй такое большое, что многие названия покупателям даже не знакомы. Ничего страшного — продавцы расскажут, где и в каком блюде их лучше использовать. На выставке можно купить настоящую аджику без искусственных добавок. Причем кроме привычной красной в соседней бочке вы увидите зеленую. Обязательно нужно попробовать, такой у нас не встретишь.

Для сладкоежек тоже рай — орехи и сухофрукты, чурчхела, щербет, янтарный мед, халва и пастила, всевозможные виды варенья, включая экзотические — из лепестков роз, фейхоа, жасмина и зелёных грецких орехов. А еще будет экзотика из Армении — фаршированные фрукты, внутри начинённые орешками. Вся продукция изготовлена на основе натуральных ингредиентов, не содержит добавок и принесёт только пользу и повысит иммунитет. Также на ярмарке будет презентовано множество видов кавказского чая, выращенного на собственных плантациях в Сочи. Вы сможете окунуться в мир изобилия вкуса и национальных кухонь с разных уголков России и даже СНГ.

Отдельно отметим великолепие Камчатки — икра и рыба с Дальнего Востока — то, что сделает счастливым каждого гостя! Здесь и всеми любимый лосось, и редкая Белорыбица — визитная карточка Дальневосточного региона. Дикая, непромысловая рыба, не выращивается искусственным образом, поэтому имеет натуральный вкус. Добавим, что Белорыбица коптится по особым рецептам на ольховой щепе. Чавыча, семга, голец, зубатка, горбуша, кальмары — будет всё, чем славится Камчатка.

Фермеры готовы делиться не только продукцией, но и удивительными историями и домашними рецептами! Приходите и окунитесь в колорит южного гостеприимства.

Насладиться потрясающими продуктами, выбрать для себя самое лучшее из ассортимента ярмарки можно будет с 8 до 18 июля включительно в ТРЦ «Родина»!

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