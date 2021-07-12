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Общество12 июля 2021 12:13

В Брянских магазинах морковь стоит дороже бананов

Горожане удивлены резким повышением цены
Надежда ПЕТРУНИНА
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В одном из магазинов морковь продают по цене 75 рублей, а бананы — 57 рублей за килограмм. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

В одном из магазинов морковь продают по цене 75 рублей, а бананы — 57 рублей за килограмм. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянских магазинах морковь стала стоить дороже бананов. Об этом в соцсети в одной из групп рассказал местный житель в понедельник, 12 июля.

В одном из магазинов морковь продают по цене 75 рублей, а бананы — 57 рублей за килограмм. Автор поста также опубликовали и фотографию.

Фото: Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

Фото: Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

- Вот так у нас цены регулируют, – пишет он.- Бананы дешевле морковки. Самое глупое то, что они сделают бананы по цене морковки, а не морковку по цене бананов.

Горожане удивлены резким повышением цены на морковь.

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