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Общество12 июля 2021 12:04

Ковид диагностировали 328 брянцам за сутки

Общее число инфицированных достигло 48406
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области за сутки зарегистрировали 328 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших достигло 48406. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в понедельник, 12 июля.

За сутки диагноз «Ковид-19» сняли 114 брянцам. Их повторные тесты на инфекцию – отрицательные. Всех выздоровевших теперь 44324. Это 91,6 процента от общего числа.

За сутки в брянских государственных лабораториях выполнили 2586 ПЦР-тестов на коронавирус.

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