В Новозыбковском районе автоинспекторы остановили подростка на мопеде

В Новозыбковском районе автоинспекторы остановили 15-летнего подростка, который ехал на мопеде без прав. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Новозыбковском районе автоинспекторы остановили 15-летнего подростка, который ехал на мопеде без прав. Несовершеннолетнего нарушителя задержали в субботу, 10 июля, около 22.10 на улице Новозыбковской села Замишево. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Информацию о происшествии передали в отдел уполномоченных участковых полиции и подразделение по делам несовершеннолетних. Рассмотрят вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- Уважаемые родители, исключите возможность доступа детей к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретите управление транспортными средствами без соответствующего на то права и навыков вождения, - сотрудникиами ОГИБДД МО МВД России «Новозыбковский».

Напомним, в воскресенье, 11 июня, в Унечском районе также подростки, 14 и 13 лет, сели на мопед без прав и даже без шлемов. Они врезались в легковушку. В ДТП погиб13-летний пассажир мопеда.

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