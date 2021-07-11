В Брянске водитель ранил в ДТП двух человек и скрылся

В Бежицком районе Бярнска неустановленный водитель ВАЗ ранил 29-летнююю девушку и 61-летнего мужчину и скрылся. Обь этом сообщили в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

ДТП произошло 11 июля около 12.45 на ул. Шоссейной. Водитель ВАЗ-21150 ехал по прилегающей территории. Он не предоставил преимущества в движении автомобилю «Ниссан» под управлением 61-летнего мужчины, который двигался в сторону улицы Мало-Озерной. Машины столкнулись. После столкновения виновник автоаварии скрылся.

В ДТП 29-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан» получила ушиб мягких тканей головы. Водитель автомобиля «Ниссан» - ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника, правой кисти, повреждение связочного аппарата левого коленного сустава. Обоих отпустил с назначением лечения.

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