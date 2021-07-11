В Брянске на улице Горького отремонтировали асфальтовое покрытие

В Брянске на улице Горького завершили ремонт асфальтового покрытия. Фото:bragazeta

В Брянске на улице Горького завершили ремонт асфальтового покрытия. Автомобилям разрешают пока движение только в одну сторону. Работы проводят на участке от проспекта Ленина до улицы Трудовой. Работы на объекте ведут по программе програме «Безопасные качественные дороги». Ремонт обещают завершить в срок.

Напомним, гарантийный ремонт дороги на улице Горького дорожное городское управление начало во вторник, 18 мая. Дорогу ремонтировали уже несколько раз. Брак устраняли за счет подрядчика. Кроме этого, возле арбитражного суда оборудуют стоянку, ради которой пришлось спилить несколько деревьев. Однако большая часть деревьев на месте. Об этом просили местные жители.

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