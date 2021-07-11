В Почепском районе в ДТП погиб 40-летний мужчина

40 - летний водитель иномарки «Ссанг Йонг » вылетел на встречную полосу и врезался в фуру «Скания» с прицепом. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Почепском районе иномарка врезалась в фуру. Водитель легкового автомобиля погиб. ДТП произошло 11 июля около 03.45 на 69 километре автодороги Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия.

По предварительной информации 40 - летний водитель иномарки «Ссанг Йонг » вылетел на встречную полосу и врезался в фуру «Скания» с прицепом. Большегрузом управляя 39-летний мужчина.

- В ДТП водитель «Ссанг Йонг » умер от полученных травм, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - С целью установления состояния опьянения у него осуществили забор крови.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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