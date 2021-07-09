В Брянске возвели первый этаж нового здания ДШИ №3

В Брянске готов фундамент и первый этаж пристройки к детской школе искусств №3 имени Георгия Свиридова. Работы на объекте подрядчик должен завершить до конца года, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

В Володарском районе продолжают реконструкцию местную ДШИ. Она подразумевает пристройку к старому зданию нового - двухэтажного.

- К сегодняшнему дню уже возвели фундамент и первый этаж нового корпуса, - рассказывают в мэрии. - Сейчас подрядчик проводит работы по устройству кирпичной кладки наружных и внутренних стен второго этажа. Параллельно строит теплотрассу.

Всего в новом корпусе ДШИ разместятся 12 учебных классов. Там же предусмотрен концертный зал на 180 мест, гримерная, костюмерная, комната настройки инструментов. А соединит оба корпуса теплый переход.

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