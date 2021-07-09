Брянский суд «засилил» приговор двум нелегалам из Шри-Ланки

Вступил в законную силу приговор, который вынесли двум гражданам республики Шри-Ланка за незаконное пересечение госграницы. Попытка его обжаловать не увенчалась успехом. Оба проведут в колонии общего режима по два года, сообщают в пресс-службе УФСБ по Брянской области.

Осужденным - 23 и 27 лет. Их задержали в ноябре прошлого года в окрестностях поселка Новенькое Суземского района. В спецоперации участвовали сотрудники УФСБ и Пограничного управления.

Злоумышленники сначала вне установленных пунктов пропуска, в качестве пассажиров автотранспорта, въехали с территории Белоруссии в Смоленскую область. А затем уже пешком попытались пробраться из Брянской области в Украину.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».