В Брянске коммунальщиков оштрафовали за позднее завершение земляных работ

В Брянске коммунальщиков оштрафовали за несвоевременное завершение земляных работ. В 2021 году на фирмы выписали 19 штрафов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Кроме того, выдали 135 предписаний с требованием восстановить территорию после проведения работ.

На данный момент в городе ведут 204 раскопки. 65% из них выполняют теплосети.

К 1 июля в Брянске восстановили благоустройство на 831 объекте. На многих работы вели еще зимой.

- Основные работы по восстановлению благоустройства возможно проводить только весной, после запуска асфальтовых заводов, - говорят в мэрии. - Зимой заводы не работают, так как укладку горячего асфальта при отрицательных температурах производить нельзя. До этого момента коммунальщики проводят в местах раскопок временную подсыпку грунта, планировку щебнем.

Информацию по выданным разрешениям на проведение земляных работ и сроки их окончания можно узнать в управлении по строительству и развитию территории города Брянска.

Телефон: 40–00–27.

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