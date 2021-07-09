В Радице-Крыловке водитель ВАЗа врезался в автобус

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске в поселке Радица-Крыловка водитель ВАЗа врезался в автобус. ДТП слудчилось около половины пятого вечера в четверг, 8 июля, у дома №2 по переулку Чехова, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

28-летний мужчина за рулем легковушки двигался со стороны улицы Пушкина в сторону Лермонтова. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, за рулем которого был 57-летний водитель.

Травмы в ДТП получили четыре человека. Все они ехали в ВАЗе. 63-летняя пенсионерка ушибла голову, такой же диагноз поставили 30-летней пассажирке. У водителя диагностировали ушибы легких и бедра. 27-летний пассажир ушиб палец на ноге, голень и получил ссадины на лбу.

- По результатам медицинского освидетельствования водители трезвы, - говорят в городской Госавтоинспекции. - По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверки, устанавливают причины и обстоятельства происшествий.

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