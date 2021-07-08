В работе государственной экзаменационной комиссии Брянского аграрного университета принял участие заместитель директора ФГБУ «Брянская МВЛ»

Завершающим этапом обучения в высшем учебном заведении является проведение государственной итоговой аттестации выпускников. В институте ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» в период с 25 июня по 2 июля 2021 года работала государственная экзаменационная комиссия по государственной итоговой аттестации выпускников специальности «36.05.01 Ветеринария».

Комиссия состояла из числа руководителей ветеринарных учреждений и организаций области. Председателем ГЭК Департаментом научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства России был назначен Сидоров Иван Иванович, кандидат биологических наук, заместитель директора по организационной работе ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория», Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации.

Аттестация 45 студентов-выпускников очной и 32 студентов-выпускников заочной форм обучения показала, что большинство выпускников хорошо владеют материалом дисциплин, дают глубокие и содержательные ответы на вопросы, имеют практические навыки.

Полученные ими знания будут являться фундаментальной основой для дальнейшей плодотворной работы в области ветеринарии на предприятиях Брянского края и за его пределами.