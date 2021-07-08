В Брянске на 63-м году жизни скончалась врач областного онкодиспансера

В Брянске на 63-м году жизни скончалась врач-радиотерапевт радиотерапевтического отделения Брянского областного онкологического диспансера Елена Завьялова. Об этом 8 июля сообщили в местном департаменте здравоохранения.

«Елену Петровну хорошо знали все сотрудники диспансера, ее заботливое отношение к пациентам высоко ценили больные, а коллеги отмечали готовность помочь с решением проблем лечения. В то же время она была требовательна к себе, умела решать поставленные задачи», – говорится в опубликованном некрологе.

СПРАВКА:

Елена Завьялова родилась в Брянске 19 августа 1958 года. Медицинское образование получила в 1981 году – в Кишиневском государственном медицинском институте. Трудовую деятельность начала врачом интерном по специальности «Педиатрия» в Детской республиканской клинической больнице Кишинева. Дальнейшие 17 лет работала врачом-педиатром в войсковых частях по месту службы мужа-военнослужащего.

В Брянском облдиспансере Елена Петровна трудилась с 1998 года. Первые четыре года была врачом-рентгенологом, затем – врачом-радиологом.

В 2017 году снискавшему уважение пациентов и коллег медику присвоили высшую квалификационную категорию по специальности «Радиология».

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