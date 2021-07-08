Картошка да каша – еда наша. Заморский картофель на столько прижился в наших широтах за 2 столетия, что обрел даже гордое звание «второго хлеба». Действительно, практически ни один день нашей жизни не проходит без блюд, приготовленных из этих вкусных клубней. Картофель – один из основных продуктов нашего стола во все сезоны. Но особенно хорош ранний, первый картофель.

Тем временем на прилавках магазинов, а также овощных рынках уже продается любимый всеми овощ, урожая 2021 года. Именуется такой корнеплод – «картофель сорокодневка».

Называет так не сорт, а все сорта ультраскороспелого картофеля, урожай которого можно получить на своем участке уже в июне. Сорокодневкой называют картофель, который образует клубни за 40 дней. Но очень часто так называют ультраранний сорт картофеля Весна. О ней и особенностях ее выращивание пойдет речь ниже.

Картошка 40-дневка сорта Весна способна быстро образовывать и наращивать клубни, что позволяет огородникам спустя 40-45 дней лакомиться молодыми клубнями со сметаной и свежим укропчиком. Работали над рождением сорта Весна селекционеры Ленинградского НИИ, выведен он и внесен в Госреестр в 1978 г. Картофель полностью вызревает за 2 месяца, но через 40 дней он вполне пригоден для употребления в пищу. Раннее созревание – достоинство неоспоримое. А вот плохая лежкость – очевидный недостаток.

Что касается особенности выращивания, то для того, чтобы урожай имел хороший внешний вид и вкусовые качества, нужно выделять особое внимание качеству почвы и ее физико-механическим свойствам.

Принято считать, что молодая картошка, сваренная в мундире, - настоящий кладезь полезных витаминов и минеральных веществ, которые содержаться в кожуре. Молодой картофель, а также урожай, собранный после 1 сентября, действительно одинаково богаты витамином С и калием. Но не стоит забывать, что в этом овоще, как и во всех овощах, которые растут в грунте и теплицах, содержаться нитраты. В только что собранной (особенно ранней) картошке больше нитратов, чем в той, что уже хранилась какое-то время. Чем дольше хранится корнеплод, тем меньше в нем нитратов, так как со временем нитраты переходят в белковые азотистые соединения, которые безопасны для здоровья.

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