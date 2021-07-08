Брянские полицейские ищут фальшивомонетчика

Мужчина во вторник, 6 июля, расплатился поддельной купюрой в магазине, «Красное белое». Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Брянские полицейские ищут мужчину, который расплатился поддельной купюрой номиналом 2 тысячи рублей. Завели уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Мужчина во вторник, 6 июля, расплатился поддельной купюрой в магазине, «Красное белое», расположенном в микрорайон Московский, дом 42/2.

Фальшивомонетчик выглядит так: на вид около 30-35 лет. Был одет в синие шорты, белую футболку с рисунком на груди, в руках нес черный кошелек.

Всех, кому что-то известно о его местенахождения, просят сообщить в полицию по телефонам 8 (4832) 67-02-02 или 02.

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